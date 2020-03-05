Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в феврале 2020 года (инфографика)

Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в феврале 2020 года составила 27 977 грн./кв.м. Относительно января средняя стоимость увеличилась на 0,2%, при уровне показателя погрешности ±2,1%.

С февраля 2019 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 15,1%.

Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 5,4%), Печерском (на 1%), Днепровском (на 0,5%) и Соломенском (на 0,4%) районах. В остальных районах Киева увеличение составило от 0,3% в Дарницком до 2,7% в Деснянском.

Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:

эконом-класс – рост на 1,1% до 20 248 грн./кв.м;

комфорт-класс – рост на 0,8% до 24 674 грн./кв.м;

бизнес-класс – снижение на 0,8% до 40 426 грн./кв.м;

премиум-класс – рост на 0,2% до 62 111 грн./кв.м.

Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2020 г.



У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 46 522 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 17 866 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.

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