Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в феврале 2020 года (инфографика)

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Средняя цена на квартиры в новостройках Киева в феврале 2020 года составила 27 977 грн./кв.м. Относительно января средняя стоимость увеличилась на 0,2%, при уровне показателя погрешности ±2,1%.
С февраля 2019 года средняя стоимость 1 кв.м квартир в новостройках Киева увеличилась на 15,1%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Подольском (на 5,4%), Печерском (на 1%), Днепровском (на 0,5%) и Соломенском (на 0,4%) районах. В остальных районах Киева увеличение составило от 0,3% в Дарницком до 2,7% в Деснянском.
Изменение цен по классам первичной недвижимости относительно января составило:
эконом-класс – рост на 1,1% до 20 248 грн./кв.м;
комфорт-класс – рост на 0,8% до 24 674 грн./кв.м;
бизнес-класс – снижение на 0,8% до 40 426 грн./кв.м;
премиум-класс – рост на 0,2% до 62 111 грн./кв.м.
Средняя стоимость квартир в новостройках Киева по классам и количеству комнат, февраль 2020 г.
У 20% квартир высшего ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 46 522 грн./кв.м, а в 20% квартир низкого ценового сегмента – 17 866 грн./кв.м. Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по новостройкам Киева составил 2,6.
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