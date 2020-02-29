BMW показала концепт своего нового электромобиля (фото, видео)

Поскольку ежегодный автосалон в Женеве отменен, автопроизводители переключились на виртуальные премьеры. Компания BMW 3 марта представила концептуальный электромобиль i4.

До конца 2021 года немецкий производитель рассчитывает изготовить миллион серийных седанов BMW i4.

Машина построена на новой платформе, которая является универсальной для электромобилей, автомобилей с ДВС и с гибридными силовыми установками. Гибкость платформы позволит в этом году выпустить аккумуляторную версию популярного внедорожника X3, а также футуристический автомобиль iNext.



Фото: BMW Group

Что касается седана BMW i4, он позиционируется как прямой конкурент Tesla Model 3. В концепте используется трансмиссия eDrive пятого поколения и электродвигатель мощностью 390 кВт. Он сможет разгонять машину с 0 до 100 км/ч примерно за 4 с.

Максимальная скорость будет равна 200 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи составляет 80 кВт/ч, чего должно хватать, чтобы проехать без подзарядки до 600 км.



Фото: BMW Group

В оформлении салона обращает на себя внимание изогнутый дисплей, информация на котором меняется в зависимости от режима работы. Планируется, что дисплей и другие особенности дизайна сохранятся и в серийных седанах.

Электромобили BMW i4 будут выпускаться на предприятии в Мюнхене. До конца 2021 года производитель рассчитывает изготовить 1 миллион штук.