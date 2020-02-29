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В Libra планируют добавить поддержку других цифровых валют

В Libra планируют добавить поддержку других цифровых валют

В Libra могут добавить поддержку других цифровых валют, включая выпущенные центральными банками.

Компания Facebook может сменить профиль своего криптовалютного проекта Libra после ряда спорных ситуаций с регуляторами в разных странах, пишет Bloomberg.

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В частности, Libra могут превратить в аналог платежной системы, добавив поддержку других цифровых валют, включая выпущенные центральными банками.

По словам источников издания, полностью отказываться от проекта по созданию криптовалюты. Новый проект станет масштабированием изначального замысла. Повторная презентация Libra должна пройти в ближайшее время.

В Bloomberg подчеркивают, что изменение формата Libra поставит ее в один ряд с платежными системами вроде PayPal.

По материалам НВ
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