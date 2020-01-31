Глава Mastercard рассказал о причинах выхода из проекта криптовалюты Facebook

Генеральный директор Mastercard Аджай Банга объяснил выход компании из проекта по созданию криптовалюты Facebook опасениями по поводу неполной информации от представителей Libra.

Об этом он рассказал изданию Financial Times.

По словам Аджая Банга, ключевые представители проекта Libra не смогли дать письменные гарантии «не делать ничего, что не полностью соответствует местному законодательству». Также представители проекта якобы отказались давать Mastercard какие-либо письменные гарантии в отношении деятельности. В частности речь идет о борьбе с отмыванием денег и управлением данными.

Также глава Mastercard высказал свои опасения относительно того, каким образом Libra будет зарабатывать деньги.

Кроме того, Аджая Банга встревожил тот факт, что изначально Facebook позиционировал Libra как инструмент финансовой доступности, но затем предложил связать его с фирменным криптовалютным кошельком Calibra.

«Из альтруистической идеи это пришло к их собственному кошельку. Мне кажется, что это неправильно. Валюта, выпускаемая правительствами, должна быть понятна как инструмент, который вы должны иметь возможность использовать для покупки, например, риса или велосипедов. Но если вам платят в монетах Libra, которые идут в Calibra, а затем конвертируются в фунты, чтобы купить рис, я не понимаю, как это работает», — добавил Банга.

Некоторые аналитики отмечают, что у Mastercard были и другие причины выхода из проекта Libra. В частности, платежная система на основе блокчейна в будущем может превратиться в глобальную платежную онлайн-сеть, которая станет конкурентом Mastercard.

В Mastercard с такой оценкой не согласны.

«У нас более 30 тысяч банков по всему миру, связанных с 60 млн торговых компаний, миллиарды пользователей в 200 странах, а системы соответствуют местному регулированию каждой из этих стран», — добавил Банга.

По словам генерального директора платежной системы, даже цифровые гиганты понимают, что им быстрее и дешевле сотрудничать с Mastercard.