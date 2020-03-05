5 советов покупателям авто в салонах

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Все потенциальные покупатели хотят сэкономить. Однако некоторые забывают, что именно в таком состоянии могут стать легкой добычей мошенников. Желаемая экономия обходится слишком дорого.
Приобретая новый автомобиль, каждый покупатель находится в состоянии эйфории, ведь скоро он станет обладателем новенького авто, при этом полностью теряется бдительность и сильно повышается уровень доверия к автосалону.
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Учитывая данное психологическое состояние покупателя, некоторые менеджеры стараются сыграть на этом и предлагают своим клиентам совсем не то, что они хотят, скрывая при этом много интересных тонкостей, которые в последующем переходят для покупателя в неприятные факты. Автоэксперты рассказали, к каким схемам обмана прибегают предприимчивые работники автосалонов.
Менеджер настаивает на визите в салон
Потенциальных покупателей, привлеченных выгодным предложением, менеджеры настойчиво приглашают в автосалон, обещая там рассказать все подробности. Однако, в автосалоне нужного автомобиля может не оказаться, поэтому потенциальному покупателю предложат «такой же, но в другой комплектации». И он будет стоить дороже. Также может внезапно закончиться акция. В результате менеджеры могут уговорить клиента купить автомобиль дороже, чем он планировал.
Откуда вы приехали?
Для менеджера в автосалоне очень важно знать, откуда к нему приехал клиент. Если издалека, то он психологически не готов возвращаться домой с пустыми руками, и, значит, с ним нужно активно «работать». В результате клиент может купить совсем не тот автомобиль, который хотел.
Менеджер советует купить опции и дополнительные услуги
Каждый менеджер автосалона рекомендует клиенту приобрести дополнительное оборудование и воспользоваться различными дополнительными услугами (например, сделать тонировку). Но он это делает не от чистого сердца. Просто ему в случае согласия клиента перепадет большой «куш». Из-за опций, которые вам никогда не пригодятся, цена автомобиля может значительно увеличиться.
Менеджер затягивает подписание договора
Иногда некоторым клиентам автосалонов приходится ждать 3-4 часа, чтобы им принесли договор купли-продажи на подпись. Делается это для того, чтобы уставший клиент подписал договор «не читая». А ведь там могут быть различные нюансы, например, большая неустойка за отказ от автомобиля. Клиента должно насторожить, если менеджер начинает его «мариновать». Поэтому внимательно ознакомьтесь с договором купли-продажи.
Менеджер торопит с решением
Иногда менеджеры начинают торопить клиентов с решением о покупке, мотивируя это тем, например, что «таких машин мало осталось». Не спешите вносить предоплату, ведь в этом случае вам придется играть по правилам автосалона, чтобы не потерять деньги.
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