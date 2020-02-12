ТОП-5 экономных бензиновых автомобилей

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Для многих украинских автомобилистов важно, чтобы автомобиль расходовал мало топлива. Это вполне понятно, учитывая большие цены на АЗС.
5. Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet
Suzuki Baleno с трехцилиндровым 1,0 л бензиновым мотором Boosterjet расходует 4,28 л топлива на 100 км. К плюсам этой модели также следует отнести достаточно богатую базовую комплектацию и просторный багажник.
4. Skoda Citigo
В новом поколении машина получит полностью электрическую силовую установку. Пока же ещё можно купить версию с 1,0 л бензиновым двигателем мощностью 59 л.с. На «сотку» километров нужно примерно 4,26 л топлива.
3. Volkswagen Up 1.0 75
У 1,0 л бензинового мотора, которым оснащается Volkswagen Up, базовая мощность составляет 74 л.с. Топлива такая машина расходует 4,21 л на 100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 13,5 секунды. Уровень выбросов СО2 – 86 г/км.
2. Suzuki Celerio 1.0
Suzuki Celerio с трехцилиндровым 1,0 л бензиновым мотором мощностью 68 л.с. расходует чуть больше четырех литров на сотню километров. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 13,5 секунды.
1. Suzuki Ignis 1.2 SHVS
Suzuki Ignis 1.2 SHVS нельзя считать полноценным гибридным автомобилем. Он оснащается 90-сильной бензиновой «четвёркой» 1.2 и генератором переменного тока (гибридная система SHVS). Расход топлива — 3,95 л на сотню километров. Разгон до «сотки» занимает 12 секунд при максимальной скорости 160 км/ч.
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