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ТОП-5 новых коммерческих авто в феврале (инфографика)

ТОП-5 новых коммерческих авто в феврале (инфографика)

По сравнению с прошлым годом февральский спрос на новые коммерческие автомобили снизился почти на 5%.

Об этом сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце на украинском рынке было реализовано 717 новых грузовых и специальных машин.

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Около четверти февральских продаж охватила марка Fiat, чьи продажи, несмотря на общую негативную тенденцию, выросли на 62% до 175 авто. Это лучший результат в прошлом месяце.

Вторую позицию февральского рейтинга занимает Renault, у которой 107 реализованных новых коммерческих авто.

На третью позицию с девятой поднялась марка Peugeut – 76 регистраций, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.

На четвертой позиции рейтинга снова МАЗ, пополнивший на этот раз украинский автопарк 56 новыми машинами (на 5% меньше, чем годом ранее).

Как и год назад, замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz, повторив свой прошлогодний результат – 53 реализованные машины.

Справка Finance.ua:

  • На сайте Министерства инфраструктуры опубликовали законопроект, разработанный для возвращения обязательного технического осмотра транспортных средств.

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По материалам Finance.UA
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