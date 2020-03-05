ТОП-5 новых коммерческих авто в феврале (инфографика)

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По сравнению с прошлым годом февральский спрос на новые коммерческие автомобили снизился почти на 5%.
Об этом сообщает Укравтопром.
В прошлом месяце на украинском рынке было реализовано 717 новых грузовых и специальных машин.
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Около четверти февральских продаж охватила марка Fiat, чьи продажи, несмотря на общую негативную тенденцию, выросли на 62% до 175 авто. Это лучший результат в прошлом месяце.
Вторую позицию февральского рейтинга занимает Renault, у которой 107 реализованных новых коммерческих авто.
На третью позицию с девятой поднялась марка Peugeut – 76 регистраций, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее.
На четвертой позиции рейтинга снова МАЗ, пополнивший на этот раз украинский автопарк 56 новыми машинами (на 5% меньше, чем годом ранее).
Как и год назад, замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz, повторив свой прошлогодний результат – 53 реализованные машины.
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