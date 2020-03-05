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Кто востребован на рынке труда

Кто востребован на рынке труда

Чаще всего работу предлагают кандидатам с опытом 2-3 года, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина из экспертно-аналитического центра “Хедхантер Украина”.

“Правда, вакансий в сферах продаж и IT хватает для студентов и людей в начале карьеры. Также существует сезонность. Летом увеличивается количество предложений в сферах туризма, гостинично-ресторанного бизнеса”, – говорит Дрожжина.

В общем работодатели оценивают соискателей по трем критериям.

“Первый – наличие узкопрофильных навыков, которые позволяют выполнять конкретные задачи. Им можно научиться. Второй – универсальные навыки. Часто могут быть более важны, чем первые. На них строят узкопрофильные навыки. Поэтому на работу могут принимать человека с универсальными навыками, но без опыта. Третий разрез – ценности поисковика. Научиться работать с определенным программным обеспечением можно. Воспитать в человеке гуманизм – маловероятно”, – резюмировала Дрожжина.

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По материалам Газета по-Украински
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