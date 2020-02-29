"Киевгорстрой" начал достраивать еще 2 ЖК "Укрбуда"

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Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла на баланс еще два объекта компании “Укрбуд Девелопмент”.
Об этом написал президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир на своей странице в FACEBOOK.
Речь идет о ЖК “Харьковский” и ЖК “Солнечная ривьера”.
“На сегодняшний день на них уже полностью восстановлены строительные работы. По этим объектам в целом нужно доделать фасады, коммуникации и выполнить общее благоустройство”, – сообщил Кушнир.
“В ближайшее время в очереди на прием еще 6 объектов… Очередность приема объектов компании “Укрбуд” зависит исключительно от степени готовности документов”, – добавил он.
Ранее “Киевгорстрой” приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК “Укрбуда”. На ЖК “Пектораль” и “Новомостицкий” возобновлены строительные работы в полном объеме.
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