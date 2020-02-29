"Киевгорстрой" начал достраивать еще 2 ЖК "Укрбуда"

Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла на баланс еще два объекта компании “Укрбуд Девелопмент”.

Об этом написал президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир на своей странице в FACEBOOK.

Речь идет о ЖК “Харьковский” и ЖК “Солнечная ривьера”.

“На сегодняшний день на них уже полностью восстановлены строительные работы. По этим объектам в целом нужно доделать фасады, коммуникации и выполнить общее благоустройство”, – сообщил Кушнир.

“В ближайшее время в очереди на прием еще 6 объектов… Очередность приема объектов компании “Укрбуд” зависит исключительно от степени готовности документов”, – добавил он.

Ранее “Киевгорстрой” приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК “Укрбуда”. На ЖК “Пектораль” и “Новомостицкий” возобновлены строительные работы в полном объеме.