0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 256 0

"Киевгорстрой" начал достраивать еще 2 ЖК "Укрбуда"

"Киевгорстрой" начал достраивать еще 2 ЖК "Укрбуда"

Холдинговая компания “Киевгорстрой” приняла на баланс еще два объекта компании “Укрбуд Девелопмент”.

Об этом написал президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир на своей странице в FACEBOOK.

Речь идет о ЖК “Харьковский” и ЖК “Солнечная ривьера”.

“На сегодняшний день на них уже полностью восстановлены строительные работы. По этим объектам в целом нужно доделать фасады, коммуникации и выполнить общее благоустройство”, – сообщил Кушнир.

“В ближайшее время в очереди на прием еще 6 объектов… Очередность приема объектов компании “Укрбуд” зависит исключительно от степени готовности документов”, – добавил он.

Ранее “Киевгорстрой” приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК “Укрбуда”. На ЖК “Пектораль” и “Новомостицкий” возобновлены строительные работы в полном объеме.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Недвижимость
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.