Skoda представила "заряженный" гибрид Octavia RS (фото, видео)

Компания Skoda презентовала “заряженную” Octavia RS с гибридной силовой установкой.

Об этом сообщает Motor1.

Новинка получила 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 сил. Также авто оснащено 115-сильным электродвигателем, батареей емкостью 13 киловатт-часов и шестиступенчатым “роботом” DSG.



Фото: Motor1

В сумме установка выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. На электротяге Octavia RS может проехать до 60 километров за циклом WLTP.



Фото: Motor1

Octavia RS разгоняется до сотни за 7,3 секунды. При этом предшественнице на это нужно было 6,8 секунды. Максимальная скорость новинки – 225 километров в час.

Вероятно, в моторной гамме Octavia RS появится бензиновая и дизельная версии.