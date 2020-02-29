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Skoda представила "заряженный" гибрид Octavia RS (фото, видео)

Skoda представила "заряженный" гибрид Octavia RS (фото, видео)

Компания Skoda презентовала “заряженную” Octavia RS с гибридной силовой установкой.

Об этом сообщает Motor1.

Новинка получила 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 сил. Также авто оснащено 115-сильным электродвигателем, батареей емкостью 13 киловатт-часов и шестиступенчатым “роботом” DSG.


Фото: Motor1

В сумме установка выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. На электротяге Octavia RS может проехать до 60 километров за циклом WLTP.


Фото: Motor1

Octavia RS разгоняется до сотни за 7,3 секунды. При этом предшественнице на это нужно было 6,8 секунды. Максимальная скорость новинки – 225 километров в час.

Вероятно, в моторной гамме Octavia RS появится бензиновая и дизельная версии.

По материалам Корреспондент.net
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