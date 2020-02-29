Skoda представила "заряженный" гибрид Octavia RS (фото, видео)

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Компания Skoda презентовала “заряженную” Octavia RS с гибридной силовой установкой.
Об этом сообщает Motor1.
Новинка получила 1,4-литровый бензиновый турбомотор TSI мощностью 150 сил. Также авто оснащено 115-сильным электродвигателем, батареей емкостью 13 киловатт-часов и шестиступенчатым “роботом” DSG.
Фото: Motor1
В сумме установка выдает 245 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. На электротяге Octavia RS может проехать до 60 километров за циклом WLTP.
Фото: Motor1
Octavia RS разгоняется до сотни за 7,3 секунды. При этом предшественнице на это нужно было 6,8 секунды. Максимальная скорость новинки – 225 километров в час.
Вероятно, в моторной гамме Octavia RS появится бензиновая и дизельная версии.
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