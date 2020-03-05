Сколько украинцев работают официально

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Официально работают 54% украинцев. Неофициально – 18-19%. Почти треть трудится “в серую”, рассказала Gazeta.ua Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра “Хедхантер Украина”.
“Треть украинцев официально на карточку получают минимальную зарплату. Остальное им выплачивают “в конвертах”. Таким образом работодатели пытаются платить меньшие налоги. Часто работников не оформляют. Ведь увольнение по инициативе работодателя – проблемная процедура”, – говорит Дрожжина.
По ее словам, для поисковиков, особенно из числа молодежи, официальное трудоустройство не является важным критерием при выборе работы.
“Чем старше и опытнее человек, тем для него важнее работать “в белую”. Чтобы исправить ситуацию, нужны большие штрафы для компаний, которые не оформляют работников. Да и людям стоит разъяснить, что официальное трудоустройство – это не только о пенсии. Это гарантия социальных выплат и оплачиваемых отпусков, получение больничных, гарантии начисления зарплаты”, – резюмировала эксперт.
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