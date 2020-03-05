Украина демонстрирует рост скорости 4G, но находится на 84 месте в мире

По данным исследовательской компании Ookla, средняя скорость загрузки в сетях украинских мобильных операторов выросла в течение прошлого года с 16 Мбит/c до 20,49 Мбит/c. И она продолжает расти высокими темпами. По итогам января данный показатель поднялся до 22,06 Мбит/с, то есть рост за месяц составил аж 7,7%. Это отрадный факт, который говорит о дальнейшем развитии 4G-сетей.

Если сравнить с показателями других стран, то Украина находится на 84 месте в мире, ведь “средняя температура” составляет на сегодня 31,95 Мбит/с.

Лидируют с показателем 87,01 Мбит/с Объединенные Арабские Эмираты. За ними идет Южная Корея, которая уступила в течение первого месяца 2020 года первое место, со скоростью 83,9 Мбит/с. И замыкает тройку призеров Катар с 82,59 Мбит/с, где полным ходом идет подготовка к Чемпионату мира по футболу 2022 года.

Так что мобильным сетям есть еще куда расти не только территориально, что станет возможным с лета этого года, когда операторы получат возможность развивать 4G-сети в диапазоне 900 МГц, но и модернизируя существующую LTE-инфраструктуру в крупных городах.

