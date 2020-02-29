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Китай отложил массовое внедрение беспилотных автомобилей

Китай отложил массовое внедрение беспилотных автомобилей

В январе 2018 года Комиссия по развитию и реформам и Министерство промышленности и информационных технологий КНР поставили перед собой цель обеспечить массовое внедрение автономных автомобилей в стране в 2020 году. Согласно опубликованным ранее планам, к концу нынешнего года более половины новых автомобилей, продаваемых в Китае, должны были оснащаться автопилотами третьего уровня автономности по классификации SAE, способными двигаться полностью самостоятельно в определенных условиях.

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Вместе с тем, на днях стало известно, что официальный Пекин отказался от данных намерений, решив отложить воплощение в жизнь этой задумки на 5 лет, то есть на 2025 год.

По словам китайских СМИ, отказ Китая от своих весьма амбициозных планов в сфере автономных колесных транспортных средств обусловлен технологической сложностью реализации беспилотного вождения, которую первоначально многие инженеры попросту недооценивали и из-за которой многочисленным компаниям, специализирующимся на робомобилях, до сих пор не удалось выйти со своими решениями на рынок, несмотря на обещания, которые были даны инвесторам ранее.

Кроме того, не в пользу беспилотников говорят и настроения потребителей: так, более половины китайских респондентов (51%), опрошенных компанией AlixPartners и заявивших о желании приобрести в будущем беспилотный автомобиль, отметили, что эту покупку они планируют совершить минимум через 5 лет после того, как робомобили станут доступны всем желающим, чтобы быть уверенными в надежности используемых технологий.

По материалам ITC.ua
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