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В Японии появились электрические беспилотные автобусы (видео)

В Японии появились электрические беспилотные автобусы (видео)

Японская авиакомпания All Nippon Airways провела в Международном аэропорту Токио испытания беспилотного электрического автобуса, который создала компания SB Drive.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В испытаниях также приняли участие компании Advanced Smart Mobility и BYD.

Сначала проект был анонсирован в 2018 году, когда прошли тесты автобуса в режимах автопилота третьего и четвертого уровней на дорогах общего пользования рядом с аэропортом. Теперь к проекту присоединились компании Advanced Smart Mobility и BYD, которые предложили протестировать автономный электрический автобус на территории Международного аэропорта Токио.

Во время тестов за рулем автобуса сидел опытный водитель-испытатель, в задачи которого входил перехват управления в случае возникновения внештатных ситуаций. В пресс-службе компании отмечают, что в случае успешного окончания полного цикла испытаний автобус запустят в полноценную работу к концу текущего года.

По материалам Обозреватель
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