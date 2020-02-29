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Amazon удаляет фальшивые товары для лечения от коронавируса

Amazon удаляет фальшивые товары для лечения от коронавируса

Техногигант Amazon запретил более миллиона продуктов, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже излечивают его. Интернет-магазин сообщил Reuters, что он также удалил “десятки тысяч” товаров для здоровья с завышенными ценами от недобросовестных продавцов.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу некоторых вводящих в заблуждение списков товаров Amazon в начале этого месяца. ВОЗ заявила, что ложные утверждения о коронавирусе в Интернете вызывают массовую путаницу, и призвала технологических гигантов бороться с распространением дезинформации.

Поиски “коронавируса” в Amazon позволили найти маски для лица, дезинфицирующие салфетки и недавно опубликованные книги по вирусным инфекциям. На Amazon были также найдены усилители витамина С – фальшивое лекарство от вируса, которые широко распространены в Интернете. Все это свидетельствует о том, что некоторые продавцы наживаются на эпидемии.

Amazon не предоставила список тех продуктов, которые, по ее словам, были удалены, но поиск BBC по запросу “коронавирус” на онлайн-сайте показывает, что многие продукты все еще продаются по необычно высоким ценам. Некоторые из этих продуктов даже не подходят по назначению, например одноразовые пылевые или хирургические маски, а не рекомендуемые защитные средства.

Представитель Amazon заверил, что компания продолжит следить за скачками цен на сайте.

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