Amazon удаляет фальшивые товары для лечения от коронавируса

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Техногигант Amazon запретил более миллиона продуктов, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже излечивают его. Интернет-магазин сообщил Reuters, что он также удалил “десятки тысяч” товаров для здоровья с завышенными ценами от недобросовестных продавцов.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность по поводу некоторых вводящих в заблуждение списков товаров Amazon в начале этого месяца. ВОЗ заявила, что ложные утверждения о коронавирусе в Интернете вызывают массовую путаницу, и призвала технологических гигантов бороться с распространением дезинформации.
Поиски “коронавируса” в Amazon позволили найти маски для лица, дезинфицирующие салфетки и недавно опубликованные книги по вирусным инфекциям. На Amazon были также найдены усилители витамина С – фальшивое лекарство от вируса, которые широко распространены в Интернете. Все это свидетельствует о том, что некоторые продавцы наживаются на эпидемии.
Amazon не предоставила список тех продуктов, которые, по ее словам, были удалены, но поиск BBC по запросу “коронавирус” на онлайн-сайте показывает, что многие продукты все еще продаются по необычно высоким ценам. Некоторые из этих продуктов даже не подходят по назначению, например одноразовые пылевые или хирургические маски, а не рекомендуемые защитные средства.
Представитель Amazon заверил, что компания продолжит следить за скачками цен на сайте.
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