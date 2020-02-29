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"Нафтогаз" ответил на претензии Антимонопольного комитета

"Нафтогаз" ответил на претензии Антимонопольного комитета

НАК “Нафтогаз Украины” лишь выполняет нормы постановления Кабинета министров относительно цен на газ для населения.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАК в ответе на сообщение Антимонопольного комитета о расследовании.

Как отметили в “Нафтогазе”, цена газа и условия поставки для нужд населения с 1 ноября 2018 года четко установлены постановлением КМУ 867 от 19 октября 2018 года.

“Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине не имеет обязательств покупать газ у Нафтогаза на этих условиях. На украинском рынке газа существуют сотни других поставщиков газа – из числа как импортеров, так и частных добытчиков”, – отметили в НАК.

По Состоянию на сейчас “Нафтогаз” не получал никаких официальных сообщений от АМКУ. “Нафтогаз ожидает более подробную информацию от регулятора относительно начатого производства, чтобы сформировать свою юридическую позицию”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
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