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Антимонопольный комитет возбудил дело против Нафтогаза

Антимонопольный комитет возбудил дело против Нафтогаза

Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против Национальной акционерной компании Нафтогаз. Нафтогаз подозревают в злоупотреблении монопольным положением начиная с 2018 года.

Об этом сообщают в пресс-службе Антимонопольного комитета.

Согласно данным АМКУ, Нафтогаз, начиная с ноября 2018 года, устанавливал промышленности цены на газ выше, чем уровень цен на газ, который действовал на рынке, в частности на «Украинской энергетической бирже».

Отталкиваясь от цен на газ для промышленности, Нафтогаз якобы завышал и цены для населения (хотя в 2018 году уровень цен на газ для населения определялся отдельным постановлением правительства).

«Вышеизложенное может свидетельствовать об установлении НАК Нафтогаз Украины, начиная с 1 ноября 2018 года, цен на природный газ для населения на уровне, который невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынках природного газа», — сообщают в Антимонопольном комитете.

До 1 мая 2020 года цены на газ для населения в Украине регулирует правительственное постановление о так называемых специальных обязательствах (ПСО), которые правительство возложило на Нафтогаз для того, чтобы тот продал газ для населения и отопление по сниженным ценам. Однако в 2019 году, из-за падения цен на газ на европейских рынках, это постановление изменили, ведь рыночная цена оказалась ниже «сниженной» в постановлении правительства.

Так, цену на газ для населения сначала привязали к ценам на газ, которые Нафтогаз устанавливает для промышленности. Впоследствии к этой формуле добавили цены на импортный газ по данным таможни.

По материалам hromadske.tv
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