Коронавирус и падение спроса на ОВГЗ: что ждать от курса в марте?

На фоне паники на мировых финансовых рынках в связи с эпидемией коронавируса и ее последствий для компаний и экономик, инвесторы ищут защиту в более безопасных активах, избегая развивающихся рынков, к которым относится и Украина. Это значит, что в ближайшее время гривна окажется под давлением из-за падения спроса со стороны нерезидентов на украинские долговые облигации.

По прогнозам аналитиков Forex Club, на рынке снизится предложение и вырастет спрос на иностранную валюту. Курс гривны в марте будет колебаться в диапазоне 24,7–25,7 грн за доллар США.

Как отмечают аналитики, последние аукционы Министерства финансов по размещению ОВГЗ показали, что упавшая доходность и перекупленная гривна не привлекают инвесторов. Так, портфель держателей гривневых ОВГЗ в феврале, по данным НБУ, вырос всего на 3%, что стало наименьшим приростом с октября 2019 года. В то же время, вложения нерезидентов в валютные ОВГЗ падают второй месяц подряд, сократившись с начала года на 15%.

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«Падение спроса на бумаги создаст проблему для Правительства, так как за счет привлеченных от размещения ОВГЗ средств финансируется дефицит бюджета. Однако ослабление гривны может помочь выровнять поступления в бюджет от таможни», – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club.

По мнению эксперта, давление на гривну усилится, если нерезиденты начнут выводить свои инвестиции из Украины на фоне нестабильности на мировых рынках, и снизится экспорт из-за падения спроса на внешних рынках на украинскую продукцию.

Поддержку гривне окажут аграрии, которые с началом посевной кампании будут заводить на рынок иностранную валюту для получения гривневой ликвидности.

При этом аналитики отмечают, что Украина может столкнуться с проблемой внутреннего падения деловой активности, если коронавирус проникнет в страну. В результате экономика испытает большие трудности и падение ВВП, что вызовет еще большее давление на национальную валюту.