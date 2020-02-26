Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,6-1,0%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,45 грн до 24,59 грн (+0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,50/24,52 до 24,75/24,78 (+1,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 24,30/24,50 до 24,46/24,71 (+0,7%/+0,8%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,8% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, основная причина давления на гривну за последнюю неделю – снижение интереса иностранных инвесторов к покупке ОВГЗ. Это происходит, во-первых, из-за глобального снижения интереса к рисковым активам на фоне вспышки эпидемии коронавируса. Во-вторых, из-за достаточно быстрого снижения доходности гособлигаций вслед за снижением ключевой ставки НБУ.

На начавшейся неделе, по прогнозу Иосуба, стоит ожидать роста курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,0 грн, а наличный доллар в банках – 24,6/24,9 грн”, – говорит эксперт.