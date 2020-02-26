Гончарук: Зиму мы прошли прекрасно

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что расходы украинцев на газ этой зимой значительно меньше, чем в прошлом году, за февраль сумма в платежке за газ будет рекордно низка.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга в Кабмине 2 марта.

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“У нас, фактически, расходы этой зимой людей и домохозяйств, людей, которые живут в многоквартирных домах, значительно меньше, чем прошлой зимой. Это первый хороший сигнал”, – сказал Гончарук.

Он отметил, что “за февраль украинцы получат в платежках, возможно, рекордно малую сумму за последние несколько лет: в феврале газ стоил значительно дешевле, и мы ожидаем, что в стоимости коммунальной услуги газ будет меньше, чем 4000 гривен (за тысячу кубов – ред.)… Отдельные потребители получат счет за февраль на 40% меньше, чем за февраль прошлой зимой”.

Глава правительства добавил, что отопительный сезон в Украине прошел прекрасно.

“Несмотря на то, что в начале зимы были опасения относительно того, что у нас не будет контракта с Россией, будут какие-то другие события, которые приведут к дестабилизации и к срыву отопительного сезона – этого не произошло. Зиму мы прошли прекрасно, это, конечно, и благодаря и великолепной погоде”, – сказал Гончарук.