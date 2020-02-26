0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 165 0

Гончарук: Зиму мы прошли прекрасно

Гончарук: Зиму мы прошли прекрасно

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что расходы украинцев на газ этой зимой значительно меньше, чем в прошлом году, за февраль сумма в платежке за газ будет рекордно низка.

Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга в Кабмине 2 марта.

Читайте также: Гончарук назвал причины снижения стоимости отопления

“У нас, фактически, расходы этой зимой людей и домохозяйств, людей, которые живут в многоквартирных домах, значительно меньше, чем прошлой зимой. Это первый хороший сигнал”, – сказал Гончарук.

Он отметил, что “за февраль украинцы получат в платежках, возможно, рекордно малую сумму за последние несколько лет: в феврале газ стоил значительно дешевле, и мы ожидаем, что в стоимости коммунальной услуги газ будет меньше, чем 4000 гривен (за тысячу кубов – ред.)… Отдельные потребители получат счет за февраль на 40% меньше, чем за февраль прошлой зимой”.

Глава правительства добавил, что отопительный сезон в Украине прошел прекрасно.

“Несмотря на то, что в начале зимы были опасения относительно того, что у нас не будет контракта с Россией, будут какие-то другие события, которые приведут к дестабилизации и к срыву отопительного сезона – этого не произошло. Зиму мы прошли прекрасно, это, конечно, и благодаря и великолепной погоде”, – сказал Гончарук.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.