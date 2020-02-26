Лидеры по строительству жилья в Украине

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Обнародованы данные по количеству и площади квартир, введенных в эксплуатацию по регионам в 2019 году.
Об этом сообщает Госстат.
Общая площадь принятого жилья – 11 млн 23,6 тыс. кв. метров.
Регионы-лидеры:
На Киев и область приходится примерно 26% от всей площади жилья в Украине. В Донецкой и Луганской областях строительство почти не ведется.
Больше всего рисковых столичных новостроек:
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