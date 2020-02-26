Лидеры по строительству жилья в Украине

Обнародованы данные по количеству и площади квартир, введенных в эксплуатацию по регионам в 2019 году.

Об этом сообщает Госстат.

Общая площадь принятого жилья – 11 млн 23,6 тыс. кв. метров.

Регионы-лидеры:

Киевская область — 1 млн 859,8 тыс. кв. метров.

Львовская область — 1 млн 292,2 тыс. кв. метров.

Киев — 1 млн 112,9 тыс. кв. метров.

Одесская область — 1 млн 86,6 тыс. кв. метров.

На Киев и область приходится примерно 26% от всей площади жилья в Украине. В Донецкой и Луганской областях строительство почти не ведется.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что 52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых. В Киеве из 409 объектов возводимого строительства насчитывается 214 рисковых.

Больше всего рисковых столичных новостроек:

в Голосеевском районе – 75% от общего количества новостроек в этом районе,

в Шевченковском – 65% от количества объектов в районе,

в Соломенском районе – 70%.

Кстати, если вы подумываете взять кредит, не проходите мимо нашего сервиса. Он обязательно поможет выбрать оптимальный вариант. Мы очень старались, чтобы сделать его максимально удобным и прозрачным.