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52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых (инфографика)

52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых (инфографика)

В Киеве из 409 объектов возводимого строительства насчитывается 214 рисковых.

Об этом говорится в исследовании Monitor.Estate.

Наибольшее количество рисковых новостроек в:

  • Голосеевском – 75% от общего количества новостроек в этом районе,
  • Шевченковском – 65% от количества объектов в районе,
  • Соломенском районе – 70%.

Без необходимых лицензий на выполнение строительных работ:

  • 17 объектов (3% от общего количества новостроек),
  • 174 (42%) новостройки строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка.
  • 112 новостроек (27%) строят без оформления разрешительных документов ГАСИ,
  • 132 (20%) имеют налоговый долг.

Всего к процессу строительства привлечено 675 компаний: заказчик строительства, проектировщик объекта, подрядная организация и девелопер, под брендом которого новостройка рекламируется.

Среди них 523 имеют судебные дела, 352 фигурируют в уголовных делах, 76 имеют исполнительные производства. Большинство судебных дел касаются отмывания денежных средств, занижения базы налогообложения, фиктивного предпринимательства, незаконного привлечения денежных средств от населения и признания противоправных решений контролирующих органов (ГАСИ).

Справка Finance.ua:

  • В течение 2019 года в Украине появилось 482 новых объекта недвижимости. В течение года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции.

Как менялась стоимость жилья в новостройках в 2019 году:

  • с начала года средняя стоимость квадратного метра подорожала на $72, или 13,5%;
  • в гривне цены демонстрируют спад на 4,6% из-за влияния курса доллара;
  • больше всего новостройки подорожали в Сумской области: на 36,7%. Если в январе квадратный метр стоил $330, то в конце года – $452. В Николаевской подорожание составило 35,5%. В Хмельницкой – 23,2%;
    не подорожало жилье в долларовом эквиваленте только в Херсонской области.
По материалам Finance.UA
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