52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых (инфографика)

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В Киеве из 409 объектов возводимого строительства насчитывается 214 рисковых.
Об этом говорится в исследовании Monitor.Estate.
Наибольшее количество рисковых новостроек в:
Без необходимых лицензий на выполнение строительных работ:
Всего к процессу строительства привлечено 675 компаний: заказчик строительства, проектировщик объекта, подрядная организация и девелопер, под брендом которого новостройка рекламируется.
Среди них 523 имеют судебные дела, 352 фигурируют в уголовных делах, 76 имеют исполнительные производства. Большинство судебных дел касаются отмывания денежных средств, занижения базы налогообложения, фиктивного предпринимательства, незаконного привлечения денежных средств от населения и признания противоправных решений контролирующих органов (ГАСИ).
Как менялась стоимость жилья в новостройках в 2019 году:
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