52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых (инфографика)

В Киеве из 409 объектов возводимого строительства насчитывается 214 рисковых.

Об этом говорится в исследовании Monitor.Estate.

Наибольшее количество рисковых новостроек в:

Голосеевском – 75% от общего количества новостроек в этом районе,

Шевченковском – 65% от количества объектов в районе,

Соломенском районе – 70%.

Без необходимых лицензий на выполнение строительных работ:

17 объектов (3% от общего количества новостроек),

174 (42%) новостройки строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка.

112 новостроек (27%) строят без оформления разрешительных документов ГАСИ ,

132 (20%) имеют налоговый долг.

Всего к процессу строительства привлечено 675 компаний: заказчик строительства, проектировщик объекта, подрядная организация и девелопер, под брендом которого новостройка рекламируется.

Среди них 523 имеют судебные дела, 352 фигурируют в уголовных делах, 76 имеют исполнительные производства. Большинство судебных дел касаются отмывания денежных средств, занижения базы налогообложения, фиктивного предпринимательства, незаконного привлечения денежных средств от населения и признания противоправных решений контролирующих органов (ГАСИ).

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года в Украине появилось 482 новых объекта недвижимости. В течение года завершили и сдали в эксплуатацию 463 новостройки, а в 603-х – добавились новые секции.

Как менялась стоимость жилья в новостройках в 2019 году:

с начала года средняя стоимость квадратного метра подорожала на $72, или 13,5%;

в гривне цены демонстрируют спад на 4,6% из-за влияния курса доллара;