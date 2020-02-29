Программы лояльности банков: кто в лидерах

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На днях в столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «Лучшую программу лояльности».
Как выбирали? Сравнивали программы лояльности банков, которые являются личной разработкой финучреждений (не являются партнерскими программами, к которым банки просто присоединяются, например, программы от платежных систем Visa, MasterCards Rewards, другое).
Номинировали программы, которые являются долгосрочным предложением банка и действуют минимум 6 месяцев (не акция). Также те программы, которые доступны для массового сегмента клиентов (со средним уровнем доходов, не VIP).
Кто же лучшие из лучших? Лидером стал Альфа-Банк и программа Cash`U club – программа вознаграждений: возвращает 0,5% от всех покупок и 20% от избранных покупок. Ежемесячно можно выбрать свои категории покупки и вернуть деньгами до 20%. Количество категорий растет вместе с клубным статусом.
На втором месте monobank с партнерской программой Cashback Attack, где клиенты monobank могут выбрать разные категории кешбэка. К примеру, в ALLO – 3% на все покупки. Toplyvo UA – 5% на первую покупку. Prostor – 20% на первую покупку. MEGOGO – 50% на первую покупку. kniga.biz.ua – 20% на первую покупку. Farvater.travel – 10% на первую покупку.
ПриватБанк занял третье место с программой Бонус Плюс. Это программа лояльности, которая позволяет владельцам карт ПриватБанка получать бонусы до 20% в сети партнеров программы. К программе “Бонус Плюс” подключены все карты ПриватБанка, кроме корпоративных.
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