Декларирование в 2020 году: как следует отображать криптовалюту

Национальное агентство по предупреждению коррупции разъяснило, что подразумевается под «криптовалютами» и как их следует отражать в декларации в 2020 году.

Информация появилась на официальном сайте НАПК.

В соответствии с пунктом 6 части первой статьи 46 Закона, в главе 10 «Нематериальные активы» декларации следует отметить криптовалюты, принадлежащие субъекту декларирования или члену его семьи на праве собственности по состоянию на последний день отчетного периода.

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Криптовалюты – это разновидность виртуальных активов. Согласно определению, которое приводится в стандартах Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), виртуальным активом является цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или передавать и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей. Виртуальные активы не охватывают цифровое выражение стандартных (фиатных) валют, ценных бумаг и других финансовых активов.

Аналогичное определение содержится в Законе Украины № 361-IX от 06.12.2019 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (вступает в силу 28.04.2020).

Криптовалюты как вид виртуальных активов являются активом, который создается, учитывается и отчуждается в распределенном реестре и не удостоверяет имущественных и/или неимущественных прав владельца криптовалюты. Под распределенным реестром можно понимать электронную базу данных, которая содержит записи о выполненных операциях и которая формируется, сохраняется и обновляется на основе алгоритмов, обеспечивающих согласованность данных между всеми программно-техническими комплексами, которые поддерживают функционирование такой базы данных. Иными словами, криптовалюты – это цифровые (виртуальные) деньги в форме токенов, созданных и учитываемых в распределенном реестре.

При отображении криптовалют в форме декларации следует указать:

название актива в поле «Описание объекта права» (например, Bitcoin Cash, Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin);

дату приобретения криптовалюты субъектом декларирования или членом его семьи в поле «Дата приобретения актива». Если критовалюта определенного вида приобреталась несколькими операциями, в указанном поле следует указать дату последней операции;

количество токенов криптовалюты, принадлежащих субъекту декларирования или члену его семьи по состоянию на последний день отчетного периода, в поле «Количество»;

общую стоимость токенов криптовалюты определенного вида, принадлежащих субъекту декларирования или члену его семьи по состоянию на последний день отчетного периода, в поле «Стоимость на дату приобретения, или по крайней денежной оценке, грн». Если стоимость криптовалюты отражена в другой валюте, чем денежная единица Украины, такая стоимость указывается в денежной единице Украины по валютному (обменному) курсу Национального банка Украины, действовавшему на последний день отчетного периода декларации. Стоимость криптовалюты отмечается по состоянию на последний день отчетного периода.

При наличии у субъекта декларирования или члена его семьи криптовалют различного вида в декларации указывается отдельно информация по каждому такому виду.

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