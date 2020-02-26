Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За последние 6 месяцев индекс настроений малого и среднего бизнеса улучшился с 2,7 до 3 баллов из 5 возможных.
Об этом сообщили в Европейской бизнес ассоциации на презентации исследования.
Читайте также: Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для айтишников
В опросе приняли участие 639 предпринимателей малого и среднего бизнеса.
40% предпринимателей довольны текущим положением дел в бизнесе (31,4% в прошлом году), 29,2% недовольны (38,4% в прошлом году).
58,7% ожидают улучшения состояния дел в бизнесе в течение 6 месяцев, из них 56,6% планируют нанимать новых работников, 61,2% планируют увеличить размер заработной платы, а 68,6% планируют увеличить инвестиции в свой бизнес.
Факторами, которые мешают развитию бизнеса, остаются уровень налоговой нагрузки (49,6%), коррупция (46%) и сложность администрирования налогов (31,4%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доверие украинцев к рынку земли падает - исследованиеВчера, 20:22 - 945 11
Какие реформы власти украинцы считают успешными (опрос)Вчера, 11:04 - 1193 10
С 2015 года стало больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода (опрос)Позавчера, 19:35 - 969 7
На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)Вчера, 10:51 - 4454 6
Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 15:03 - 1253 1
На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)Вчера, 10:51 - 4454 6
Почему дешевеет автогаз, и что будет с ценой дальше - мнение экспертаВчера, 21:37 - 1277
Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 15:03 - 1253 1
Лучшая VIP-кредитка: назван победитель по версии FinAwards 2020Вчера, 10:35 - 1210
Какие реформы власти украинцы считают успешными (опрос)Вчера, 11:04 - 1193 10
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Позавчера, 10:10 - 1383
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 656 3
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 4768
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1694
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1849