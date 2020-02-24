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Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для "айтишников"

Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для "айтишников"

Европейская Бизнес Ассоциация поддержала решение Кабинета министров ввести квоты на иммиграцию для ИТ специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

“Это отличная новость, которую полностью приветствует и поддерживает ИТ Комитет Ассоциации. Следует отметить, что возможность пригласить иностранца на работу за пределами квоты остается и никоим образом не лимитируется”, – прокомментировала Ольга Куничак, менеджер ИТ Комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

Что позволят квоты специалистам:

  • беспрепятственно работать в Украине без ежегодных обновлений виз (по квоте проверка предусмотрена только раз в 10 лет);
  • нивелируется привязка к конкретному месту занятости (то есть, специалисты смогут выбирать, где работать, и свободно создавать собственные продукты).

“Принятие этого предложения Минцифры позволит в определенной степени сбалансировать ситуацию, которая сейчас существует в области с кадрами. Ведь, по предварительной информации Министерства, ежегодно количество выпускников вузов составляет около 15-17 тыс, а количество вакансий (ежегодно) увеличивается на 40 тыс. Другими словами, индустрия развивается удивительно быстро, а объема выпускников не хватает, чтобы обеспечить динамичное развитие ИТ-сферы”, – говорится в сообщении Ассоциации.

По мнению бизнес-сообщества, подобные инициативы оказывают положительное влияние на имидж Украины как масштабного ИТ-центра в мире, а также непосредственно на развитие индустрии.

Как распределены 5000 квот среди городов Украины:

  • Киев – 2500;
  • Харьков – 700;
  • Днепр – 600;
  • Одесса – 600;
  • Львов – 600.

Справка Finance.ua:

  • В среду, 26 февраля, Правительство поддержало предложение Министерства цифровой трансформации по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ИТ-компаниях. Соответствующее распоряжение КМУ также было принято на заседании Кабмина.
  • В Минцифры считают, что квоты помогут привлечь в страну специалистов senior уровня.

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По материалам Finance.UA
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