Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для "айтишников"

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Европейская Бизнес Ассоциация поддержала решение Кабинета министров ввести квоты на иммиграцию для ИТ специалистов.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
“Это отличная новость, которую полностью приветствует и поддерживает ИТ Комитет Ассоциации. Следует отметить, что возможность пригласить иностранца на работу за пределами квоты остается и никоим образом не лимитируется”, – прокомментировала Ольга Куничак, менеджер ИТ Комитета Европейской Бизнес Ассоциации.
Что позволят квоты специалистам:
“Принятие этого предложения Минцифры позволит в определенной степени сбалансировать ситуацию, которая сейчас существует в области с кадрами. Ведь, по предварительной информации Министерства, ежегодно количество выпускников вузов составляет около 15-17 тыс, а количество вакансий (ежегодно) увеличивается на 40 тыс. Другими словами, индустрия развивается удивительно быстро, а объема выпускников не хватает, чтобы обеспечить динамичное развитие ИТ-сферы”, – говорится в сообщении Ассоциации.
По мнению бизнес-сообщества, подобные инициативы оказывают положительное влияние на имидж Украины как масштабного ИТ-центра в мире, а также непосредственно на развитие индустрии.
Как распределены 5000 квот среди городов Украины:
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