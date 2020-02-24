Бизнес поддерживает введение квот на иммиграцию для "айтишников"

Европейская Бизнес Ассоциация поддержала решение Кабинета министров ввести квоты на иммиграцию для ИТ специалистов.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

“Это отличная новость, которую полностью приветствует и поддерживает ИТ Комитет Ассоциации. Следует отметить, что возможность пригласить иностранца на работу за пределами квоты остается и никоим образом не лимитируется”, – прокомментировала Ольга Куничак, менеджер ИТ Комитета Европейской Бизнес Ассоциации.

Что позволят квоты специалистам:

беспрепятственно работать в Украине без ежегодных обновлений виз (по квоте проверка предусмотрена только раз в 10 лет);

нивелируется привязка к конкретному месту занятости (то есть, специалисты смогут выбирать, где работать, и свободно создавать собственные продукты).

“Принятие этого предложения Минцифры позволит в определенной степени сбалансировать ситуацию, которая сейчас существует в области с кадрами. Ведь, по предварительной информации Министерства, ежегодно количество выпускников вузов составляет около 15-17 тыс, а количество вакансий (ежегодно) увеличивается на 40 тыс. Другими словами, индустрия развивается удивительно быстро, а объема выпускников не хватает, чтобы обеспечить динамичное развитие ИТ-сферы”, – говорится в сообщении Ассоциации.

По мнению бизнес-сообщества, подобные инициативы оказывают положительное влияние на имидж Украины как масштабного ИТ-центра в мире, а также непосредственно на развитие индустрии.

Как распределены 5000 квот среди городов Украины:

Киев – 2500;

Харьков – 700;

Днепр – 600;

Одесса – 600;

Львов – 600.

Справка Finance.ua:

В среду, 26 февраля, Правительство поддержало предложение Министерства цифровой трансформации по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ИТ-компаниях. Соответствующее распоряжение КМУ также было принято на заседании Кабмина.

В Минцифры считают, что квоты помогут привлечь в страну специалистов senior уровня.

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