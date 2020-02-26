Украинцы увеличили задолженность за коммуналку еще на 4 миллиарда (таблица)

Задолженность населения по уплате за житлово-коммунальные услуги на конец января 2020 года составила 67,0 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее (63,1 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 января задолженность населения составила:

за поставку и распределение природного газа – 29,5 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 22,0 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 4,6 млрд грн;

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за управление многоквартирным домом – 4,5 млрд грн;

за обращение с бытовыми отходами – 0,9 млрд грн;

за поставки и распределение электрической энергии – 5,5 млрд грн.



Данные: www.ukrstat.gov.ua/