Украинцы увеличили задолженность за коммуналку еще на 4 миллиарда (таблица)

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Задолженность населения по уплате за житлово-коммунальные услуги на конец января 2020 года составила 67,0 млрд грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее (63,1 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 января задолженность населения составила:
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Данные: www.ukrstat.gov.ua/
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