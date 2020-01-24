0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1807 0

Снижение тарифов: в Кабмине сделали разъяснения для украинцев (инфографика)

Снижение тарифов: в Кабмине сделали разъяснения для украинцев (инфографика)

Перерасчет платы за отопление зависит от типа топлива, которое используется поставщиками тепла в разных регионах.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, тариф на отопление пересчитали уже в 124 городах Украины. Это было сделано на основании постановления Кабмина № 1082, которое дало возможность местным теплоснабжающим компаниям снижать тариф.

Читайте также: Скидки не для всех: где в Киеве не уменьшится плата за коммуналку

Тариф на отопление удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре-2019 составляла 6235,5 грн за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 грн.

В Кабмине подчеркнули, что для потребителей тепла в разных регионах скидка может быть разной. Это зависит от того, что именно предприятия используют для производства тепла. Некоторые предприятия могут использовать вместо газа уголь, пеллеты или другое топливо. В Кабмине ставят в пример Славянскую ТЭС, которая на 98,2% использует в работе уголь и лишь на 1,7% газ, поэтому скидка для местных жителей будет минимальной.

Как изменились начисления в платежках:

  • в Киеве и области сумма перерасчета тарифа за декабрь в однокомнатных квартирах должна составлять не менее 80 грн, а во Львовской области достигнет 292 грн;
  • в Черниговской области сумма скидки на отопление в двухкомнатных квартирах за декабрь должна стартовать от 110 грн, а в Днепропетровской достигать 435 грн;
  • в Ровенской области сумма перерасчета тарифа на отопление трехкомнатной квартиры за декабрь может составить более 500 грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.