Снижение тарифов: в Кабмине сделали разъяснения для украинцев (инфографика)

Перерасчет платы за отопление зависит от типа топлива, которое используется поставщиками тепла в разных регионах.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, тариф на отопление пересчитали уже в 124 городах Украины. Это было сделано на основании постановления Кабмина № 1082, которое дало возможность местным теплоснабжающим компаниям снижать тариф.

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Тариф на отопление удалось снизить на 30% благодаря снижению цены на газ, которая в ноябре-2019 составляла 6235,5 грн за тысячу кубометров, а в декабре упала до 4276,7 грн.

В Кабмине подчеркнули, что для потребителей тепла в разных регионах скидка может быть разной. Это зависит от того, что именно предприятия используют для производства тепла. Некоторые предприятия могут использовать вместо газа уголь, пеллеты или другое топливо. В Кабмине ставят в пример Славянскую ТЭС, которая на 98,2% использует в работе уголь и лишь на 1,7% газ, поэтому скидка для местных жителей будет минимальной.

Как изменились начисления в платежках: