Илон Маск будет строить Starship в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес выдаст американской компании SpaceX разрешение на долгосрочную аренду земли под строительство космических кораблей Starship. Их Илон Маск готовит для полетов на Марс.

Об этом сообщил член городского совета Джо Бускаино в своем Twitter.

“Лос-Анджелес выдаст SpaceX разрешения на аренду 12,4 акров земли в порту для сборки кораблей Starship, вероятно, предназначенных для Марса”, — написал Бускаино. По его словам, проект предоставит 130 рабочих мест.

Арендная плата составит около 1,7 млн долларов в год и будет повышаться в соответствии с общими расходами компании Илона Маска. Планируется, что общая сумма аренды составит 52,8 млн долларов за 20 лет.

Прототипы кораблей собирают на предприятиях SpaceX в Техасе и Флориде. Третье предприятие расположится в городе Хоторн (штат Калифорния), недалеко от штаб-квартиры.

Справка Finance.ua

Starship — космический корабль многоразового использования, предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек.

Как ранее неоднократно подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса.