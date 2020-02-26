Илон Маск будет строить Starship в Лос-Анджелесе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Лос-Анджелес выдаст американской компании SpaceX разрешение на долгосрочную аренду земли под строительство космических кораблей Starship. Их Илон Маск готовит для полетов на Марс.
Об этом сообщил член городского совета Джо Бускаино в своем Twitter.
“Лос-Анджелес выдаст SpaceX разрешения на аренду 12,4 акров земли в порту для сборки кораблей Starship, вероятно, предназначенных для Марса”, — написал Бускаино. По его словам, проект предоставит 130 рабочих мест.
Арендная плата составит около 1,7 млн долларов в год и будет повышаться в соответствии с общими расходами компании Илона Маска. Планируется, что общая сумма аренды составит 52,8 млн долларов за 20 лет.
Прототипы кораблей собирают на предприятиях SpaceX в Техасе и Флориде. Третье предприятие расположится в городе Хоторн (штат Калифорния), недалеко от штаб-квартиры.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие реформы власти украинцы считают успешными (опрос)Вчера, 11:04 - 954 10
Доверие украинцев к рынку земли падает - исследованиеВчера, 20:22 - 630 8
На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)Вчера, 10:51 - 4100 6
С 2015 года стало больше украинцев, которые платят за "коммуналку" более половины дохода (опрос)Позавчера, 19:35 - 863 5
Кого надо допускать на рынок земли: мнение экспертаПозавчера, 20:13 - 566 3
На чем экономят украинцы, чтобы поехать отдыхать, и как тратят деньги в отпуске (исследование)Вчера, 10:51 - 4100 6
Как правильно подать декларацию гражданам, которые планируют выезд на ПМЖВчера, 08:39 - 2996
Лучшая VIP-кредитка: назван победитель по версии FinAwards 2020Вчера, 10:35 - 1062
Лучшая дебетовая карта по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 15:03 - 965
Какие реформы власти украинцы считают успешными (опрос)Вчера, 11:04 - 954 10
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Позавчера, 10:10 - 1243
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 611 3
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 4478
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1672
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1832