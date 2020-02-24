0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

В Минфине назвали сумму заимствований в 2019 году

В Минфине назвали сумму заимствований в 2019 году

Поступления от государственных внешних заимствований за 2019 год составили 79,8 млрд грн, из которых 15,9 млрд грн поступило в специальный фонд на внедрение совместных с международными финансовыми организациями проектов развития, а 63,8 млрд грн было привлечено на финансирование общего фонда государственного бюджета.

Об этом свидетельствует информация Минфина, опубликованная на сайте “Урядовый курьер”.

Отмечается, что для обеспечения стабильности государственных финансов на фоне сравнительно высокой стоимости внешних заимствований на рынках капиталов приоритетом оставалось сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.

Так, в феврале 2019 года была использована вторая часть гарантии Международного банка реконструкции и развития на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг, под которую был привлечен кредит от Дойче банка в размере 529 млн евро.

В марте-июне 2019 года Украина дважды выходила на внешние рынки капиталов для размещения облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций):

  • доразмещение 10-летних еврооблигаций 2018 года на номинальную сумму 350 млн долл. США;
  • новый выпуск 7-летних еврооблигаций на номинальную сумму 1 млрд евро (это был первый за последних 15 лет выпуск еврооблигаций, номинированных именно в евро).

Кроме этого, в октябре 2019 года был привлечен кредит от Cargill Financial Services International, Inc. на общую сумму 250 млн евро.

В целом средневзвешенная процентная ставка по государственным внешним заимствованиям, которые поступили на финансирование общего фонда государственного бюджета в 2019 году, составила 7,23% против 7,5% в 2018 году.

По материалам depo.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.