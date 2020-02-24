В Минфине назвали сумму заимствований в 2019 году

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Поступления от государственных внешних заимствований за 2019 год составили 79,8 млрд грн, из которых 15,9 млрд грн поступило в специальный фонд на внедрение совместных с международными финансовыми организациями проектов развития, а 63,8 млрд грн было привлечено на финансирование общего фонда государственного бюджета.
Об этом свидетельствует информация Минфина, опубликованная на сайте “Урядовый курьер”.
Отмечается, что для обеспечения стабильности государственных финансов на фоне сравнительно высокой стоимости внешних заимствований на рынках капиталов приоритетом оставалось сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.
Так, в феврале 2019 года была использована вторая часть гарантии Международного банка реконструкции и развития на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг, под которую был привлечен кредит от Дойче банка в размере 529 млн евро.
В марте-июне 2019 года Украина дважды выходила на внешние рынки капиталов для размещения облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций):
Кроме этого, в октябре 2019 года был привлечен кредит от Cargill Financial Services International, Inc. на общую сумму 250 млн евро.
В целом средневзвешенная процентная ставка по государственным внешним заимствованиям, которые поступили на финансирование общего фонда государственного бюджета в 2019 году, составила 7,23% против 7,5% в 2018 году.
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