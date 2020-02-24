Из касс киевского метрополитена убрали терминалы

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В кассах киевского метрополитена больше невозможно рассчитаться картой. Терминалы убрали из-за постепенного вывода из обращения зеленой карточки и введения единого электронного билета.
Рассчитаться банковской картой можно будет в синих автоматах для пополнения и приобретения е-билета. Кроме автоматов, синюю карточку можно пополнить онлайн в «кабинете киевлянина».
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«Как вы знаете, завершается переход на систему е-билета (единая автоматизированная система оплаты проезда – ред.). Выводится из оборота зеленая карточка, и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается», – сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталия Макогон.
Чтобы совершить разовую поездку, надо будет купить QR-билет или же оплатить банковской картой или мобильным приложением на желтом турникете.
Жетоны не будут продаваться в метро с 1 апреля 2020 года.
«Зеленая карточка с 1 апреля не продается и не пополняется. Использовать те поездки, которые пассажиры запишут до этой даты, можно будет в течение года», – отмечает Макогон.
QR-билет можно купить:
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