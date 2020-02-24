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Из касс киевского метрополитена убрали терминалы

Из касс киевского метрополитена убрали терминалы

В кассах киевского метрополитена больше невозможно рассчитаться картой. Терминалы убрали из-за постепенного вывода из обращения зеленой карточки и введения единого электронного билета.

Рассчитаться банковской картой можно будет в синих автоматах для пополнения и приобретения е-билета. Кроме автоматов, синюю карточку можно пополнить онлайн в «кабинете киевлянина».

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«Как вы знаете, завершается переход на систему е-билета (единая автоматизированная система оплаты проезда – ред.). Выводится из оборота зеленая карточка, и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается», – сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталия Макогон.

Kyiv Smart Card – как это работает?

Чтобы совершить разовую поездку, надо будет купить QR-билет или же оплатить банковской картой или мобильным приложением на желтом турникете.

Жетоны не будут продаваться в метро с 1 апреля 2020 года.

«Зеленая карточка с 1 апреля не продается и не пополняется. Использовать те поездки, которые пассажиры запишут до этой даты, можно будет в течение года», – отмечает Макогон.

Справка Finance.ua:

QR-билет можно купить:

  • в приложении Kyiv Smart City;
  • в Личном кабинете киевлянина;
  • в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click;
  • с помощью чат-ботов в Телеграм: KyivPayBot и KyivMetroBot и Фейсбук: KyivPayBot и KyivMetroBot
  • в терминале самообслуживания;
  • в кассах станций метро (наличный расчет): «Академгородок», «Берестейская», «Шулявская», «Вокзальная», «Университет», «Театральная», «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк», «Дарница», «Лесная», «Героев Днепра», «Почайна», «Майдан Незалежности», «Льва Толстого», «Дворец Украина», «Лыбидская», «Голосеевская», «Васильковская», «Сырец», «Золотые Ворота», «Кловская», «Славутич», «Осокорки», «Харьковская», «Вырлица», «Красный хутор».

По материалам Украинская правда
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