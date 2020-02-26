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Указывать ли сумму доходов вместе с налогами и сборами в декларации - объяснение НАПК

Указывать ли сумму доходов вместе с налогами и сборами в декларации - объяснение НАПК

В декларации (ее разделе 11 «Доходы, в том числе подарки») необходимо указывать сведения о полученной заработной плате, включительно с налогами и сборами, а не фактически полученный доход.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Информацию об общей сумме заработной платы за соответствующий период субъект декларирования может получить у работодателя либо в личном электронном кабинете Государственной налоговой службы.

В справке с общей суммой заработной платы должна быть детализация по видам выплат, размеры и основания отчислений из заработной платы, сумма заработной платы, причитающаяся к выплате.

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«Таким образом, из общей суммы заработной платы фактически и происходят отчисления, в том числе начисляется, удерживается и уплачивается налог на доходы физических лиц», – указано в Разъяснениях НАПК.

Справка Finance.ua:

Декларированию подлежат следующие доходы:

  • от осуществления хозяйственной деятельности, полученные физическими лицами-предпринимателями (кроме лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения);
  • от ведения независимой профессиональной деятельности;
  • в виде отдельных видов налогооблагаемых доходов, не подлежащих налогообложению при их начислении или выплате налоговыми агентами, но не освобожденными от налогообложения;
  • в виде иностранных доходов;
  • от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование) и другие виды доходов.

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По материалам Finance.UA
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