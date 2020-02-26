Указывать ли сумму доходов вместе с налогами и сборами в декларации - объяснение НАПК

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В декларации (ее разделе 11 «Доходы, в том числе подарки») необходимо указывать сведения о полученной заработной плате, включительно с налогами и сборами, а не фактически полученный доход.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Информацию об общей сумме заработной платы за соответствующий период субъект декларирования может получить у работодателя либо в личном электронном кабинете Государственной налоговой службы.
В справке с общей суммой заработной платы должна быть детализация по видам выплат, размеры и основания отчислений из заработной платы, сумма заработной платы, причитающаяся к выплате.
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«Таким образом, из общей суммы заработной платы фактически и происходят отчисления, в том числе начисляется, удерживается и уплачивается налог на доходы физических лиц», – указано в Разъяснениях НАПК.
Декларированию подлежат следующие доходы:
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