Uber запустила приложение для Uber Shuttle

Компания Uber представила мобильное приложение для сервиса Uber Shuttle.

Приложение Uber Shuttle позволяет зарезервировать для себя место в чистом, первоклассном автобусе, курсирующем в течение дня по популярным маршрутам.

Как заказать Uber Shuttle:

открыть приложение и ввести место назначения;

приложение найдет маршрут, ближайший к вашему месту назначения;

необходимо пойти в место посадки, используя карту в приложении. Также можно увидеть изображение своего водителя, информацию о транспортном средстве и отслеживать его на карте;

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оплатить поездку можно картой или наличными;

после поездки можно оценить своего водителя и оставить отзыв;

квитанция придет на ваш электронный адрес.



Инфографика: Google Play

Приложение Uber Shuttle доступно для скачивания на смартфоны под управлением Android.

Перечень маршрутов по Киеву можно найти на сайте Uber .

Справка Finance.ua:

Стоимость поездки. Цена любой поездки в Uber Shuttle зависит от ее расстояния:

за поездки от 0 до 8 км – 15 грн;

за поездки от 8 до 12 км – 20 грн;

за поездки от 12 до 16 км – 25 грн;

за поездки более 16 км – 30 грн.

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