Налоговая опровергла очередной фейк

Украинцы стали получать письма от имени ГНС с почты, отдаленно напоминающей реальную почту налоговой sfs.gov.ua@i.ua.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

“Мошенники нам снова подсыпали фейков. На этот раз распространяется информация, что с почты, отдаленно напоминающей почту налоговой sfs.gov.ua@i.ua якобы поступают письма от имени ГНС”, – говорится в сообщении.

Что отмечается письмах:

налогоплательщиков информируют о расторжении в одностороннем порядке договоров о признании электронных документов, а также просят подавать отчетность на бумажных носителях.

Как распознать фейк:

письма от налоговой имеют формат “….@tax.gov.ua”;

изменений в способе и форме подачи отчетности нет;

налоговая, наоборот, поощряет плательщиков пользоваться электронными сервисами.

“Этот очередной «вброс» имеет целью посеять панику среди налогоплательщиков, дискредитировать и остановить реформу ГНС”, – добавили в налоговой.

Справка Finance.ua:

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что украинцы будут обязаны декларировать все свои доходы и платить с них налоги. В том числе из средств, перечисленных с одной банковской карты на другую. Однако налоговая сообщила, что эта информация не соответствует действительности.

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