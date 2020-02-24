Налоговая опровергла очередной фейк

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Украинцы стали получать письма от имени ГНС с почты, отдаленно напоминающей реальную почту налоговой sfs.gov.ua@i.ua.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
“Мошенники нам снова подсыпали фейков. На этот раз распространяется информация, что с почты, отдаленно напоминающей почту налоговой sfs.gov.ua@i.ua якобы поступают письма от имени ГНС”, – говорится в сообщении.
Что отмечается письмах:
Как распознать фейк:
“Этот очередной «вброс» имеет целью посеять панику среди налогоплательщиков, дискредитировать и остановить реформу ГНС”, – добавили в налоговой.
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