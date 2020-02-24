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На территории Одесской области вскоре появятся энергогенерирующие ветровые станции, - глава ОГА

На территории Одесской области вскоре появятся энергогенерирующие ветровые станции, - глава ОГА

Одесская областная государственная администрация в ближайшее время подпишет меморандум по запуску крупного инвестиционного проекта с участием бизнеса Германии по установке на территории области энергогенерирующих ветровых станций. Об этом заявил председатель Одесской ОГА Максим Куцый.

“Мы ищем инвестиции для амбициозных проектов. Надеюсь, в ближайшее время подпишем меморандум, и начнется крупный инвестиционный проект с участием бизнеса Германии – устанавливать на территории области энергогенерирующие ветровые станции. Масштаб инвестиций – около 200 000 000 евро”, – сказал Куцый.

По его словам, еще одним ключевым вопросом являются инфраструктурные объекты, которые ОГА планирует реализовать в течение 2020 года.

“На государственном уровне выделено беспрецедентно большие средства на строительство дорог. В частности, на Одесскую область – более 900 млн гривен на дороги национального значения, и 670 млн гривен на дороги международного значения”, – отметил Куцый, добавляя, что примерно миллиард гривен будет направлен на международные и государственные дороги.

Кроме того, Куцый рассказал о готовности области открыть паромную переправу в сторону Румынии.

“Переправа со стороны Украины готова на сто процентов – все работы закончили еще в конце ноября. Мы готовы принимать пассажиропоток. Одновременно в Румынии есть небольшие технические и бюрократические моменты, связанные с организацией работы. Это обоюдный двусторонний процесс. Румынские партнеры убеждают, что откроем переправу в марте. Это первый контрольно-пропускной пункт, который соединит две страны водным путем”, – добавил председатель Одесской ОГА.

Относительно задачи президента провести аукцион по продаже инвесторам Одесского припортового завода до конца года, глава ОГА убежден, что процесс имеет положительные тенденции.

“Люди на завод возвращаются, динамика возвращения профессиональных специалистов очень хорошая. Одесский припортовый завод – стратегический объект национального масштаба. В течение последних двух месяцев я дважды был на заводе и одним из последних визитов был визит с делегацией потенциальных инвесторов, которые серьезно заинтересовались вопросом приобретения завода”, – подытожил Максим Куцый.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской областной государственной администрации 11 октября 2019 года.

По материалам НВ
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