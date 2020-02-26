Назвали продукт, который больше всего экспортируют из Украины

По итогам года Украина стала крупнейшим экспортером подсолнечного масла и шрота. Общая сумма экспорта составила $4,3 млрд и $975 млн соответственно.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

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Кроме того, Украина – вторая в мире по экспорту рапса – $1,3 млрд, за год прирост составил 27%.

Экспорт кукурузы вырос на 49% и достиг $5,2 млрд, ячменя – на 4% до $710 млн, ржи – на 75% до $3,9 млн, пшеницы – на 22% до $3,7 млрд, сои – на 16% до $1,2 млрд.

Первое место в структуре экспорта – у кукурузы, 2-е место заняло подсолнечное масло, на 3-м месте оказалась пшеница.