Минцифры подписало с Ericsson меморандум о поддержке для запуска 5G

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Министерство цифровой трансформации и шведская компания Ericsson договорились о консультационной поддержке в области фиксированных и мобильных систем связи нового поколения 4G (LTE-Advanced) и 5G.
Об этом сообщила пресс-служба министерства в Facebook.
Отмечается, что меморандум 25 февраля подписали заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест и гендиректор Ericsson в Украине Ярослав Ницак.
“Сейчас Украина имеет все шансы внедрять новые поколения мобильной связи. Для этого Минцифры нужно создать дорожную карту внедрения новейших технологий”, – говорится в сообщении.
“Ericsson и Минцифры будут изучать и применять в Украине опыт других стран, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по развитию телекоммуникационной индустрии, а именно Соединенных Штатов Америки, Южной Кореи и Китая. Создается совместная рабочая группа, которая будет работать над технической экспертизой в области развития мобильного и фиксированного интернета и обеспечит консультационную и информационную поддержку министерству по вопросам эволюции систем мобильной связи, частотной стратегии и лицензионной политики “, – добавили в ведомстве.
В ходе подписания меморандума представители Ericsson поделились информацией и дали некоторые рекомендации:
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