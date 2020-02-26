Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)

Ученые из Стэнфордского университета в США сумели “превратить” обычную нефть в алмаз. Этого исследователи добились с помощью соблюдения правильного баланса содержания веществ, давления и температуры.

Об этом пишет Science Advances.

При этом любые сторонние катализаторы не использовались, подчеркивают специалисты.

“Мы хотели создать такую чистую систему, в которой лишь одно вещество превращается в чистый алмаз без использования какого-либо катализатора”, – сообщил один из авторов научной работы Сульджие Парк. Он также добавил, что эксперимент удался.

Также отмечается, что ученые пытались синтезировать алмазы из разных материалов не один десяток лет, однако только группе из Стэнфорда удалось сделать это оптимально с точки зрения трудо- и энергозатрат.



Фото: advances.sciencemag.org