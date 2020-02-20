Индекс мировых акций потерял $3 трлн рыночной капитализации из-за коронавируса

Страны Азии в среду сообщили о сотнях новых случаев заражения коронавирусом, в том числе о первом инфицированном американском военном на фоне предупреждений США о неизбежности пандемии и вспышек заболевания в Италии и Иране, которые распространяются и на другие страны, пишет Reuters.

Индекс мировых акций MSCI World за последних четыре сессии потерял около $3 трлн рыночной капитализации.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что хотя непосредственный риск на низком уровне, глобальная ситуация предполагает вероятность пандемии.

Вирус уже инфицировал около 80000 человек и унес более 2700 жизней, большинство – в Китае.

США сообщили о 57 случаях заражения.

Южная Корея, в которой зафиксировано свыше 1100 случаев заражения, сообщила о 169 новых больных, включая одного американского военного.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал на две недели отменить или ограничить спортивные и культурные мероприятия, чтобы остановить распространение вируса в преддверии Олимпиады в Токио в 2020 году.