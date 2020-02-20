0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 124 0

Физлица не спешат инициировать собственное банкротство

Физлица не спешат инициировать собственное банкротство

Физлица не спешат инициировать собственное банкротство. Об этом сообщил старший юрист KPMG Law Ukraine Богдан Шишковский во время круглого стола «Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?».

«Банкротство физлиц, предусмотренное Кодексом о банкротстве, возможно только по заявке физлица-должника. Это было сделано, чтобы решить вопрос валютных ипотечных кредитов. Пока действует мораторий на взыскание имущества, поэтому не так много дел было открыто. Но еще год будет действовать мораторий, и посмотрим, к чему это приведет», – отметил Богдан Шишковский.

Также он добавил, что с практической точки зрения банкам должна помочь новая процедура реализации имущества.

«Раньше имущество, которое было в залоге, реализовывалось на неизвестных площадках. Сейчас это должно происходить через «Prozorro.Продажи». Я считаю, что это позитив, поскольку увеличит возможности кредиторов удовлетворить свои требования», – добавил Богдан Шишковский.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.