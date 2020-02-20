Физлица не спешат инициировать собственное банкротство. Об этом сообщил старший юрист KPMG Law Ukraine Богдан Шишковский во время круглого стола «Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?».

«Банкротство физлиц, предусмотренное Кодексом о банкротстве, возможно только по заявке физлица-должника. Это было сделано, чтобы решить вопрос валютных ипотечных кредитов. Пока действует мораторий на взыскание имущества, поэтому не так много дел было открыто. Но еще год будет действовать мораторий, и посмотрим, к чему это приведет», – отметил Богдан Шишковский.

Также он добавил, что с практической точки зрения банкам должна помочь новая процедура реализации имущества.

«Раньше имущество, которое было в залоге, реализовывалось на неизвестных площадках. Сейчас это должно происходить через «Prozorro.Продажи». Я считаю, что это позитив, поскольку увеличит возможности кредиторов удовлетворить свои требования», – добавил Богдан Шишковский.