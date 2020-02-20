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27 февраля lifecell закрывает ряд контрактных тарифов и переводит их пользователей на пакеты «Комфорт», «Лайфхак» и «Platinum».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«ООО «Лайфселл», предоставляющее услуги подвижной (мобильной) связи под торговой маркой lifecell, в связи с закрытием некоторых тарифных планов сообщает об изменениях в обслуживании индивидуальных абонентов, обслуживающихся на условиях письменного договора», – говорится в сообщении.
Закрываются тарифные планы и соответствующие пакеты услуг в рамках таких тарифных планов:
На какие тарифы будут переведены пользователи:
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