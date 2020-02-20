27 февраля lifecell закрывает ряд контрактных тарифов и переводит их пользователей на пакеты «Комфорт», «Лайфхак» и «Platinum».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«ООО «Лайфселл», предоставляющее услуги подвижной (мобильной) связи под торговой маркой lifecell, в связи с закрытием некоторых тарифных планов сообщает об изменениях в обслуживании индивидуальных абонентов, обслуживающихся на условиях письменного договора», – говорится в сообщении.

Закрываются тарифные планы и соответствующие пакеты услуг в рамках таких тарифных планов:

«Всё включено VIP»;

«Оптимальный Контракт»;

«Смарт контракт»;

«VIP 3G Смартфон»;

«Super life:) 25»;

«СМАРТФОН СО ВСЕМ ПАКЕТОМ УСЛУГ»;

УСЛУГ»; «Контракт Свобода».

На какие тарифы будут переведены пользователи:

в период с 27 февраля по 31 марта 2020 года все абоненты, условия обслуживания которых меняются, будут фактически переведены на условия обслуживания нижеприведенных тарифных планов, о чем получат персональное SMS сообщение с описанием изменений, сроки в период, предусмотренный законодательством;

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абонентам тарифов «Всё включено VIP S»; «Оптимальный Контракт S»; «Смарт контракт M», «VIP 3G Смартфон S»; Super life:) 25 будет продолжено на условиях тарифного плана «Комфорт»

абонентам тарифов «Всё включено VIP M»; «Оптимальный Контракт M»; «Смарт контракт L»; «VIP 3G Смартфон M»; «СМАРТФОН СО ВСЕМ ПАКЕТОМ УСЛУГ ”; «Контракт Свобода S»; «Контракт Свобода M» будет продолжено на условиях тарифного плана «Лайфхак Контракт»

абонентам тарифов «Контракт Свобода L»; «VIP 3G Смартфон L»; «Смарт контракт XL»; «Все включено VIP L»; «Все включено VIP XL» будет продолжено на условиях тарифного плана «Platinum Контракт» .

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