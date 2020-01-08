lifecell запускает новые тарифы

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Диджитал-оператор lifecell запускает два новых тарифа: “Жара GO” и “Жара GO PLUS”, стоимость услуг которых можно уменьшить на 20 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
“Новинка тарифов – дополнительные гигабайты за входящие звонки и уменьшение стоимости пакета услуг на 4 недели за совершенные исходящие звонки”, – говорится в сообщении.
Пакет услуг на 4 недели обоих тарифов включает:
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Стоимость пакета услуг на 4 недели, грн:
Как уменьшить стоимость тарифа:
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