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lifecell запускает новые тарифы

lifecell запускает новые тарифы

Диджитал-оператор lifecell запускает два новых тарифа: “Жара GO” и “Жара GO PLUS”, стоимость услуг которых можно уменьшить на 20 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

“Новинка тарифов – дополнительные гигабайты за входящие звонки и уменьшение стоимости пакета услуг на 4 недели за совершенные исходящие звонки”, – говорится в сообщении.

Пакет услуг на 4 недели обоих тарифов включает:

  • 15 ГБ интернета и + 5 ГБ за 100 мин входящих звонков;

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  • 500 мин на все номера по Украине;
  • безлимит в соцсетях (Facebook, Instagram, Twitter)
  • 50 ГБ – облачное хранилище lifebox.

Стоимость пакета услуг на 4 недели, грн:

  • «Жара GO» – 110 грн;
  • «Жара GO PLUS» 70 грн.

Как уменьшить стоимость тарифа:

  • необходимо сделать 100 и более минут звонков на любые сети в Украине в течение действия 4-недельного пакета услуг – стоимость следующего пакета услуг будет на 20 грн дешевле базовой;
  • также абонентам этих тарифных планов насчитывается дополнительные 5 ГБ интернета за каждые 100 минут входящих звонков от абонентов других сетей Украины сроком на 4 недели.

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По материалам Finance.UA
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