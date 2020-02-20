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Ryanair прекратит полеты из Киева в Стокгольм (фото)

Ryanair прекратит полеты из Киева в Стокгольм (фото)

Лоукостер Ryanair с апреля текущего года прекратит выполнение полетов по маршруту Киев-Стокгольм.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования на сайте авиакомпании.

Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, это 27 марта.

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Напомним, Ryanair в рамках обновления тарифной линейки возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus.

Преимущества тарифа:

  • провоз двух вещей в ручной клади;
  • выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне;
  • бесплатная регистрация в аэропорту;
  • возможность изменения даты вылета или маршрута на +/- 1 день без доплат.

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Ранее Ryanair также сообщал о введении «спасательных» тарифов для пассажиров Wizz Air рейсы из Одессы, которые авиакомпания временно приостановит с конца марта до начала июня 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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