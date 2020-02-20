Ryanair прекратит полеты из Киева в Стокгольм (фото)

Лоукостер Ryanair с апреля текущего года прекратит выполнение полетов по маршруту Киев-Стокгольм.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования на сайте авиакомпании.

Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, это 27 марта.

Читайте также: Ryanair обновил тарифы и ввел предзаказ пищи в самолете

Напомним, Ryanair в рамках обновления тарифной линейки возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus.

Преимущества тарифа:

провоз двух вещей в ручной клади;

выбор любого места, включая аварийные или первые ряды в салоне;

бесплатная регистрация в аэропорту;

возможность изменения даты вылета или маршрута на +/- 1 день без доплат.

Ранее Ryanair также сообщал о введении «спасательных» тарифов для пассажиров Wizz Air рейсы из Одессы, которые авиакомпания временно приостановит с конца марта до начала июня 2020 года.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫