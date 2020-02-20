Ryanair прекратит полеты из Киева в Стокгольм (фото)

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Лоукостер Ryanair с апреля текущего года прекратит выполнение полетов по маршруту Киев-Стокгольм.
Об этом свидетельствует информация в системе бронирования на сайте авиакомпании.
Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, это 27 марта.
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Напомним, Ryanair в рамках обновления тарифной линейки возобновил продажи билетов по тарифу Flexi Plus.
Преимущества тарифа:
Ранее Ryanair также сообщал о введении «спасательных» тарифов для пассажиров Wizz Air рейсы из Одессы, которые авиакомпания временно приостановит с конца марта до начала июня 2020 года.
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