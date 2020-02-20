У Audi e-tron будет спортивная версия

Компания Audi представила новую версию своего электрического кроссовера Audi e-tron. Она называется Audi e-tron S. Её официальная премьера состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве.

Стандартный Audi e-tron оснащается двумя электромоторами (по одному на передней и задней оси) общей мощностью 300 кВт (408 л.с.) и 664 Нм крутящего момента, и аккумуляторной батареей на 95 кВтч. Запас хода достигает 400 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды при максимальной скорости 200 км/ч.



аudi e-tron

Режим Boost Mode можно использовать восемь секунд. Благодаря этому разгон до 100 км/ч займет всего 4,5 секунды.



аudi e-tron

В свою очередь, версия e-tron S имеет три электромотора (один спереди, а два – сзади) общей мощностью 320 кВт и 808 Нм крутящего момента в нормальном режиме поездки. В режиме Boost Mode мощность электромоторов увеличивается до 370 кВт и 973 Нм крутящего момента.