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Доходы мобильных операторов снизились за последний год

Доходы мобильных операторов снизились за последний год

Потребителям в Украине за 2019 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 71,599 млрд грн, что на 1,3% меньше, чем за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным статистического ведомства, доходы в почтовой та курьерской деятельности выросли на 7,9% до 6,539 млрд грн. Оператор фиксированной телефонной связи потерял 19,3%, а доходы составили 4,560 млрд грн.

При этом операторы мобильной связи получили 37,596 млрд грн, что на -2,4% меньше, чем в 2018 году.

В кабельном телевидении доходы выросли на 14,2% до 2,371 млрд грн, в сфере интернет-услуг на 11,8% до 13,727 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
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