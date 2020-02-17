Показатель теневой занятости упал до самого низкого за 10 лет уровня - Минэкономики

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Уровень теневой занятости в Украине в конце 2019 года упал до самого низкого за 10 лет уровня – 21%.
Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на данные Госслужбы занятости.
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“По данным Государственной службы занятости, количество работников и работодателей, заинтересованных в легализации трудовых отношений, увеличивается. В конце прошлого года уровень теневой занятости упал до 21% – самая низкая отметка за последние десятилетия. С начала 2020 года с почти 200 тысячами работников были заключены трудовые договора”, – говорится в сообщении.
В Минэкономики отметили, что на детенизацию трудовых отношений повлияли проверки Гоструда и Государственной налоговой службы. Тогда работодатели подали заявления на трудоустройство около 64 тысяч человек.
Ранее Finance.ua писал, что министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в Украине работают легально 12,8 млн людей из 28,5 млн, остальные украинцы, по его словам, или трудоустроены неофициально, или выехали на заработки.
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