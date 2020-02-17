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"Нафтогаз" в марте снизит цену на газ для промышленности

"Нафтогаз" в марте снизит цену на газ для промышленности

По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены на газ для промышленности снизятся на 12-15% в зависимости от условий поставки.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

Отмечается, что цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

“В зависимости от этих показателей, “Нафтогаз” предлагает газ по цене 3981 – 4606 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • “Нафтогаз” в феврале 2020 года предлагал газ по цене 4661 – 5208 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
  • Министр Алексей Оржель предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности. Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цены тока для промышленности.
По материалам Finance.UA
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