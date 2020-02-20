Украинцы стали есть больше мяса и фруктов и меньше хлеба

В структуре домашнего питания украинцев за первые девять месяцев 2019 года произошли определенные изменения.

Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, среднее потребление мяса и мясопродуктов составило 5,0 кг в месяц на человека, что несколько больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,8 кг).

Потребление молока и молочных продуктов снизилось до 18,9 кг по сравнению с 19,1 кг годом ранее. Количество яиц на человека не изменилось – 20 штук.

Потребление рыбы и рыбных продуктов выросло с 1,3 кг до 1,4 кг, сахара – снизилось с 2,7 кг до 2,6 кг, подсолнечного масла и других растительных жиров – сократилось с 1,5 кг до 1,4 кг.

Кроме того, потребление картофеля снизилось с 6,3 кг до 6,2 кг, овощей – с 9,5 кг до 9,3 кг, фруктов, ягод, орехов и винограда – выросло с 3,6 кг до 3,8 кг