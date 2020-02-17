0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

Коронавирус вызвал первое с 2008 года снижение мирового пассажиропотока

Коронавирус вызвал первое с 2008 года снижение мирового пассажиропотока

Ограничение авиаперевозок из-за угрозы распространения китайского коронавируса приведет к сокращению мирового пассажиропотока в 2020 году на 0,6%, несмотря на ранее прогнозируемый рост.

Об этом говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно прогнозу IATA, мировой трафик из-за распространения коронавируса упадет на 4,7%, что станет первым снижением общего пассажиропотока со времен финансового кризиса 2008 года. В ассоциации заявляют, что это приведет к тому, что авиакомпании потеряют $29,3 млрд.

«Снижение стоимости топлива может помочь компенсировать некоторые денежные потери. Это будет очень трудный год для авиакомпаний», – заявил глава IATA Александр де Жюньяк. На 13% сократится пассажиропоток у авиакомпаний, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в итоге они потеряют около $27,8 млрд. Китай лишится $12,8 млрд. Авиакомпании, чьи самолеты летают за пределами региона, потеряют примерно $1,5 млрд.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.