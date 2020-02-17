Коронавирус вызвал первое с 2008 года снижение мирового пассажиропотока

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Ограничение авиаперевозок из-за угрозы распространения китайского коронавируса приведет к сокращению мирового пассажиропотока в 2020 году на 0,6%, несмотря на ранее прогнозируемый рост.
Об этом говорится в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Согласно прогнозу IATA, мировой трафик из-за распространения коронавируса упадет на 4,7%, что станет первым снижением общего пассажиропотока со времен финансового кризиса 2008 года. В ассоциации заявляют, что это приведет к тому, что авиакомпании потеряют $29,3 млрд.
«Снижение стоимости топлива может помочь компенсировать некоторые денежные потери. Это будет очень трудный год для авиакомпаний», – заявил глава IATA Александр де Жюньяк. На 13% сократится пассажиропоток у авиакомпаний, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в итоге они потеряют около $27,8 млрд. Китай лишится $12,8 млрд. Авиакомпании, чьи самолеты летают за пределами региона, потеряют примерно $1,5 млрд.
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