Рейтинг самых безопасных стран 2020 (инфографика)

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Портал Insurly составил рейтинг самых безопасных стран 2020 года. Украина заняла лишь 83 место с оценкой в 56,2 баллов. Всего в рейтинг вошли 180 стран.
Критерии оценки. Общая оценка включает не только данные, касающиеся насилия (убийства, терроризм), но также данные о состоянии здоровья (эпидемия, базовая санитария, качество воздуха и т.д.) и безопасность на транспорте.
Оценки Украины по типам риска (баллов из 100):
риск появления стихийного бедствия – 85; система здравоохранения – 64; транспортные риски – 60; террористические угрозы – 24.
Топ-5 самых небезопасных стран мира (баллов из 100):
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