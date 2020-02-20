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Рейтинг самых безопасных стран 2020 (инфографика)

Рейтинг самых безопасных стран 2020 (инфографика)

Портал Insurly составил рейтинг самых безопасных стран 2020 года. Украина заняла лишь 83 место с оценкой в 56,2 баллов. Всего в рейтинг вошли 180 стран.

Критерии оценки. Общая оценка включает не только данные, касающиеся насилия (убийства, терроризм), но также данные о состоянии здоровья (эпидемия, базовая санитария, качество воздуха и т.д.) и безопасность на транспорте.

Оценки Украины по типам риска (баллов из 100):

риск появления стихийного бедствия – 85; система здравоохранения – 64; транспортные риски – 60; террористические угрозы – 24.

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Топ-5 самых небезопасных стран мира (баллов из 100):

  • Бурунди – 22,7;
  • Чад – 21;
  • Центральноафриканская Республика – 19,7;
  • Демократическая Республика Конго –14,8;
  • Южный Судан – 14,3.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в 2015 году Украина была признана одним из самых опасных государств согласно рейтингу Global Peace Index, составленному Институтом экономики и мира в 2015 году. Наша страна заняла 150-ю позицию из 162-х.
  • Выше Украины оказались, в частности, Зимбабве, Кения, Нигер, Иран, Ливан. Самой безопасной страной признана Исландия, за ней следуют Дания, Австрия и Новая Зеландия.

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По материалам Finance.UA
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